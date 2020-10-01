Barnier: Brexit anlaşmasının tam anlamıyla uygulanması önceliğimiz

01 Ekim 2020

Avrupa Birliği'nin (AB) Birlşeik Krallık'ın yeni İç Piyasa Yasası tasarısının Brexit anlaşmasını ihlala etmesi sebebiyle resmi bir ihbarname çekmesinin ardından açıklama yapan AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, Brexit anlaşmasının "tamamen ve etkili" uygulanmasının birlik için en önemli konu olduğunu söyledi.

Barnier, Brexit anlaşmasının taraflar arasındaki uzun süreli müzakereler sonrasında kararlaştırıldığını ve İrlanda'da barış ve istikrarı garantileyen Belfast Anlaşması'nı korumanın tek yolu olduğunu hatırlattı.