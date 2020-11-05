Barnier: Brexit müzakerelerinde çok ciddi farklılıklar devam ediyor

05 Kasım 2020

Twitter üzerinden bir açıklama yapan Avrupa Birliği'nin Brexit baş müzakerecisi Michel Barnier, "AB'nin çözüm bulma çabalarına rağmen adil rekabet ortamı, yönetişim ve balıkçıık konularında çok ciddi ayrışma devam ediyor. Bunlar, herhangi bir ekonomik ortaklık için zaruri şartlar" ifadelerini kullandı ve "ciddi görüş ayrılıklarının" devam ettiğini belirtti.

Barnier, AB'nin tüm senaryolara hazırlıklı olduğunu da vurguladı.

Birleşik Krallık'ın Brexit müzakerecisi David Frost da bazı temel konularnda geniş görüş farklılıklarının devam ettiği konusunda Barnier'e katıldı ve Twitter'dan yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık'ın bağımsızlığına tam olarak saygı gösteren çözümler bulmak için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

AB yetkililerinin verdiği bilgiye göre müzakerelerde sadece "ılımlı ilerleme" sağlandı ve bu hafta video konferans yolu ile yapılacak müzakereler, gelecek hafta Londra'da yüz yüze görüşmeler ile devam edecek.