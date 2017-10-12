Barselona'da sandalye savaşı çıktı
Barselona’da Katalonya Özerk Bölgesi’nin bağımsızlığını isteyen göstericilerle İspanya milliyetçisi başka bir grup arasında sandalyelerin kullanıldığı bir kavga çıktı.
Katalonya'da 'bağımsızlık' gerilimi sürüyor. Son olarak bağımsızlık yanlısı Katalanlar ile İspanya'dan ayrılmak istemeyen bir grup Barselona sokaklarında karşı karşıya geldi. Yerel polisin müdahale ederek ayırdığı gruplar birbirlerine sandalyeler fırlattı.
Bağımsızlık hareketine karşı olan İspanya milliyetçisi 200 kişilik bir grupla Katalonya Özerk Bölgesi’nin bağımsızlığını isteyen grup arasında tartışma şehrin güvenlik güçleri ve yerel polisin müdahalesiyle sonlandı.
Kavganın İspanya milliyetçisi grubun bir Katalan bayrağı yakmasıyla başladığı belirtiliyor.
Öte yandan İspanyollar bugün 'İspanya Ulusal Bayramı'nı kutluyor.
Kaynak: DHA