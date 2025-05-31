İspanya'nın Barselona şehrinde Belediye Meclisi, Gazze'ye saldırı gerekçe göstererek İsrail hükümeti ile tüm kurumsal ilişkilerini kesme ve Tel Aviv ile kardeşlik anlaşmasının askıya alınması yönünde karar aldı.

Tüm resmi ilişkiler son erdirilecek

Barselona Belediye Meclisi, yapılan oylama sonucu "uluslararası hukuku ve Filistinlilerin haklarını ihlal ettiği" gerekçesiyle İsrail hükümetiyle kurumsal ilişkileri kesme ve Tel Aviv şehriyle kardeşlik anlaşmasını askıya almaya karar verdi.

İktidardaki Sosyalist Parti ile aşırı sol ve solcu bağımsızlık yanlısı grupların da desteklediği kararda, uluslararası hukuka saygı ve Filistin halkının temel hakları yeniden sağlanana kadar İsrail ile tüm resmi ilişkilerin sona erdirileceği belirtildi.

Kararda ayrıca, fuar organizatörü Fira de Barcelona'dan Gazze'deki çatışmadan kar sağlayan veya silah ticareti yapan İsrail hükümet kurumlarına veya şirketlerine stant verilmemesi, Barselona Limanı'na İsrail hükümetine silah taşıyan gemilerin yanaşmasının yasaklanması yönünde maddeler yer aldı.

Daha önce de benzer bir adım atılmıştı

Barselona Belediye Başkanı Jaume Collboni meclis oturumunda yaptığı konuşmada, "Gazze'de son 1.5 yıldır yaşanan acılar ve ölümler ile İsrail hükümetinin son saldırıları, her türlü ilişkiyi sürdürülemez hale getiriyor" dedi.

2023 yılında dönemin belediye başkanı Ada Colau da benzer bir uygulamaya imza atmıştı. Jaume Collboni yerel seçimleri kazandığında ise bu adımlar geri alınmıştı.