ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
23 °C
  • Dünya
  • Barzani'den Bağdat yönetimine diyalog çağrısı

Barzani'den Bağdat yönetimine diyalog çağrısı

IKBY Başkanı Barzani, Bağdat yönetimiyle olan sorunları diyalogla çözmek istediklerini söyledi.

Barzani'den Bağdat yönetimine diyalog çağrısı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Bağdat yönetimiyle olan sorunları diyalogla çözmek istedilerini belirtti.

Eski Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani'nin Süleymaniye'deki mezarını ziyaret eden Barzani, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bağdat ile sorunları her zaman diyalog yoluyla çözmek istediklerini" ifade etti. Barzani, bölgedeki sorunların çözülmesi için IKBY'nin birliğini korumaya yönelik her türlü çabayı sarf edeceklerini dile getirdi.

IKBY Başkanı ayrıca, Talabani'ye yönelik taziyelerin IKBY'deki siyasi tarafların yakınlaşmasına vesile olmasını temenni ettiğini kaydetti.

Almanya'da tedavi gördüğü hastanede salı günü hayatını kaybeden eski Irak Cumhurbaşkanı ve KYB Genel Sekreteri Talabani dün Süleymaniye'de toprağa verilmişti.

Kaynak: AA

Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.