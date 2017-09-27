Barzani'den Bağdat'ın talebine ret

27 Eylül 2017

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Ulaştırma Bakanı Mevlüd Bavemurad, Bağdat hükümetinin bölgedeki havalimanlarının kendilerine teslim edilmesi talebini kabul etmediklerini belirterek, aksi durumda birçok vatandaşın olumsuz etkileneceğini belirtti.

Erbil ve Süleymaniye Havalimanları'nın, IKBY'ye ait olduğunu ve çalışmaya devam edeceğini belirten Bavemurad, kararı kabul etmedikleri gibi doğru da bulmadıklarını ifade etti. Havalimanlarının siyasi meselelere karıştırılmaması gerektiğini kaydeden Bavemurad, "Umarız havalimanları kapanmaz ve böyle bir durum da yaşanmaz." dedi.

Bunun yanında Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Telar Fayek ise Bağdat'ın almış olduğu kararın hem yanlış hem de yasalara aykırı olduğunu söyledi. Fayek, şunları kaydetti:

"Bu kararın uygulamaya konulacağı kanaatinde değiliz. Eğer uygulansa dahi çok uzun sürmez. Bu havalimanı sadece yolcu taşımacılığı için değil Birleşmiş Milletler'in Suriye'ye insani yardımları için de kullanılıyor."

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, dün bir açıklama yaparak havalimanı ve sınırların kontrolünün 3 gün içinde merkezi hükümete bırakılmasını istemişti.

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Kaynak: DHA