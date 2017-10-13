Barzani'den Kerkük uyarısı

13 Ekim 2017

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Kerkük'te yaşanan askeri gerilimden dolayı muhtemel bir iç çatışmanın önüne geçilmesi için Irak'taki tüm taraflar ve uluslararası topluma üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme çağrısında bulundu.

Barzani, Iraklı ve dış güçlerin yeni bir çatışmanın çıkması için girişimlerde bulunmamasını aksi takdirde hem bölge hem de Irak için çok kötü sonuçların ortaya çıkacağını, DEAŞ gibi yeni terör örgütlerin çıkmasına uygun zemin hazırlanacağı uyarısını yaptı.

Bağdat'tan operasyon iddiasına yalanlama

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, geçen salı günü başkent Bağdat'ta bir konuşmasında Haşdi Şabi ve Irak ordusunun Kerkük vilayetine askeri operasyon düzenleyeceği tehdidinde bulunmuş, bu açıklamanın hemen ardından Musul'dan Kerkük ve Diyala'nın Hanekin ilçesi yakınlarına askeri sevkiyat başlamıştı.

Irak İçişleri Bakanı Kasım el-Araci, Kerkük'teki askeri operasyon iddiasına ilişkin, oradaki polis güçlerinin varlığını "DEAŞ sonrası yeniden yerleştirilme" olarak nitelendirerek, iddiaları yalanlamıştı.

Kaynak: AA