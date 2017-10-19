Barzani'den Kosret Resul açıklaması

19 Ekim 2017

Ofisinden yapılan açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin Bağdat'taki Yüksek Yargı Yönetimi'ne bağlı Risafa İnceleme Mahkemesi'nin Resul hakkında çıkarmış olduğu kararı siyasi olarak nitelendirip, başkentteki hakim zihniyetin bu karar doğrultusunda nasıl davrandığının ortaya çıktığını ifade etti.

Açıklamada Barzani, bir halkın barışçıl şekilde ne düşündüğünü dile getirmesiyle toplu cezalandırma ve yakalanmaya maruz kaldığını, böylesi bir zihniyetle yaşamanın mümkün olmadığını kaydetti.

Başkent Bağdat'taki yetkililerin karar verme konusunda özgür olduklarını söyleyen Barzani, Resul gibi diğer mücadeleci kişileri yakalamaya ellerinin ulaşmayacağını dile getirdi.

Irak yargısı, bugün merkezi yönetime bağlı birliklere yönelik "işgal güçleri" ifadesini kullandığı gerekçesiyle IKBY Başkan Yardımcısı Kosret Resul hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

Kaynak: AA