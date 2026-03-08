Barzani'den son dönemde artan saldırılara ilişkin sert tepki

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) iktidar partisi Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, son dönemde artan saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Barzani, başta Erbil olmak üzere bölgedeki sivil yerleşim alanlarını ve ekonomik altyapıyı hedef alan saldırıları kınadı.

İran'a yakın milis grupları n çatı yapılanması olarak bilinen Irak İslam Direnişi'nin gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösteren Barzani, "Sabrın bir sınırı vardır" ifadelerini kullandı.

“Bölgenin istikrarı hedef alınıyor”

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarının ardından IKBY'de artan saldırılara değinen Barzani, söz konusu eylemlerin halkın güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

Barzani, "Bu grupların halkımızın güvenliğini ve bölgenin istikrarını baltalamasına daha fazla izin verilemez" değerlendirmesinde bulundu.

Yaşanan gelişmelerden duyduğu üzüntüyü dile getiren Barzani, silahlı grupların sivil alanları hedef almasını eleştirdi.

Barzani, "Silahlı grupların uydurma gerekçelerle IKBY'nin sivil alanlarına, ekonomik altyapısına saldırma hakkı görmelerini hayretle karşılıyorum. Bu, vatandaşların haklarına ve bölgenin istikrarına yönelik açık bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

Bağdat yönetimine çağrı

Merkezi yönetime çağrıda bulunan Barzani, saldırılara karşı daha kararlı bir tutum sergilenmesi gerektiğini belirtti. Aksi halde bölgede yaşanan gerilimin daha ağır sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileten Barzani, IKBY halkının güvenliğini sağlamak ve bölgeyi çatışmalardan uzak tutmak için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Stratejik noktalar hedefte

İran ile ABD-İsrail hattındaki gerilimin artmasıyla birlikte IKBY sınırları içindeki bazı stratejik noktalar sık sık saldırıların hedefi oluyor.

Harir Üssü, Erbil Uluslararası Havalimanı ve enerji tesislerinin füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla karşı karşıya kaldığı bildiriliyor.