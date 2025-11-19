Barzani'den Terörsüz Türkiye mesajı: Eimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Duhok kentinde düzenlenen Orta Doğu Barış ve Güvenlik Forumu (MEPS 2025) kapsamındaki bir panelde konuştu. "Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Barzani, "Bu meselenin çözümünün yıllar alacağını düşünüyorum. Ankara’da ve başka yerlerde atılan adımların iyi bir süreç olduğunu görüyoruz. Bu sürecin başarılı olması için hepimizin yardımcı ve katkı sunan taraflar olmaya değer" dedi.

IKBY’nin rolünün geçmiş dönemde silah bırakma sürecine gerekli kolaylıkları sağlamak olduğunu kaydeden Barzani, "Türkiye’deki barış süreci tüm bileşenleri etkileyecek ve herkes bu süreçten fayda görecek. Bu sürecin başarılı olması için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğimizi ve tüm imkanlarımızı seferber edeceğimizi vurguladık. Nitekim pratikte de bu sürecin başarıya ulaşması için yardımcı olduk" ifadelerini kullandı.

Barzani, "Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığım görüşmede edindiğim izlenime göre bu süreç gerçekten çok ciddidir. Ancak gerçekçi olmalıyız; 40 yıldır devam eden bir sorunu kısa sürede çözmek mümkün değildir. Bu mesele sabır gerektiriyor. Zaman zaman süreç tıkandı gibi görünebilir ama bu doğru değildir; bu konu bu kadar hızlı çözülemez" ifadelerini kullandı.