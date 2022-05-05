Başağa: Makale bana ait değil

Libya’nın doğusundaki Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından başbakan olarak seçilen Fethi Başağa, The Times gazetesinde ismiyle yayımlanan ve Rusya’nın Libya’ya müdahalesinin kınandığı makalenin kendisine ait olmadığını söyledi.

Fethi Başağa konuya dair sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı.

İngiltere merkezli The Times gazetesi tarafından makalenin kendine atfedilmesine şaşırdığını belirten Başağa, "Umarım bu eski ve saygın gazete yanlış makaleler yayımlamaktan kaçınmak için gerçekleri araştırır." ifadelerini kullandı.

The Times, Fethi Başağa’nın adıyla 3 Mayıs Salı günü "Libya, Rusya’nın saldırganlığına karşı İngiltere’nin yanında yer almak istiyor” isimli bir makale yayımlamıştı.

Makaleye göre Başağa, Afrika’da Rusya’ya karşı direnebilmek için İngiltere’nin bir ortağa ihtiyaç duyması halinde bunu kendi hükümetinin sağlayabileceğini ifade ediyor.

The Times’tan konuya dair bir açıklama yapılmazken, makale siteden henüz kaldırılmadı.