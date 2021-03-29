Başbakan, maliye bakanıyla koltuk değiştirecek

Slovakya’da bir aydır devam eden hükümet krizini çözebilecek Başbakan Igor Matovic’in, başbakanlık görevini Maliye Bakanı Eduard Heger'e devredip kendisinin maliye bakanı olması teklifi, koalisyon partileri tarafından olumlu karşılandı.

Matovic ve Heger, koalisyonun en güçlü partisi OLANO'ya mensuplar.

COVID-19 salgınından ağır etkilenen Slovakya'da Başbakan Matovic'in koalisyondaki ortaklarının bilgisi dışında Rus Sputnik V koronavirüs aşısını sipariş etmesi nedeniyle 1 Mart'ta kriz çıkmıştı. Matovic geçen hafta istifa etmeyi teklif etmiş ancak bunun için uzun bir koşul listesi sunmuştu.

Ancak daha sonra Matovic istifası için öne sürdüğü bu koşullardan vazgeçtiğini açıkladı.

Matovic dün televizyonlarda yayınlanan basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu koşulların herhangi birinde ısrar etmeyeceğiz. Koalisyonun tekrar biraraya gelmesini önleyen tüm engelleri ortadan kaldırmak istiyoruz. Bugünkü OLANO liderlik toplantısında, Maliye Bakanı Eduard Heger ile rolleri değiştirmeyi teklif ettim" dedi.

Çok sayıda COVID-19 hastası nedeniyle hastanelerin kapasite aşımına uğradığı 5.5 milyonluk Slovakya, sipariş ettiği 200,000 Sputnik aşısını teslim aldı ancak aşıların testi beklendiği için henüz aşılamaya başlamadı. Slovakya, Macaristan'dan sonra Avrupa Birliği (AB) ilaç düzenleme kurulu EMA tarafından onaylanmayan bir aşıyı kullanacak ikinci AB üyesi ülke olacak.