"Başbakan May istifa tarihini açıklayacak"
The Sun gazetesine göre İngiltere Başbakanı May yarın istifa tarihini açıklayabilir.
İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, yarın akşam Muhafazakar Partili parlamenterlere bir araya gelecek olan Başbakan Theresa May, istifa tarihini açıklayabilir.
Muhafazakar Parti içindeki muhalif parlamenterlerin Brexit anlaşmasına onay vermek için May'in istifasını istediklerini hatırlatan Sun gazetesi siyaset editörü Tol Newton, isminin açıklanmasını istemeyen bir parlamenterin May'den istifa açıklamasının yarın gelebileceğini söylediğini yazdı.
May, yarın Türkiye saati ile 20.00'da Muhafazakar Parti üyesi parlamenterlere konuşma yapacak.