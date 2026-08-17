Başbakanı mesajla kandırdılar: Beyaz Saray devreye girdi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Kalem Müdürü Susie Wiles'ı taklit eden bir kişiyle mesajlaştığı ortaya çıktı.

Görüşmelerin içeriği ve ne zaman gerçekleştirildiği bilinmezken olay, şüphelerin ortaya çıkmasının ardından yetkili makamlara bildirildi.

Sahte kimlikten şüphelendi

Politico'nun dört yetkiliye dayandırdığı haberine göre Burnham, kendisini Wiles olarak tanıtan kişiyle iletişim kurdu ancak daha sonra mesajlaştığı kişinin gerçek kimliğinden şüphelendi.

Kaynaklar, Burnham'ın Başbakanlık Ofisine girmesinin ardından söz konusu kişiyle "birkaç mesaj" alışverişinde bulunduğunu belirtti. Mesajların "hiçbir önem taşımadığını" ifade eden kaynaklar, durumun şüpheli olduğunun anlaşılması üzerine ilgili kurumlara derhal bilgi verildiğini aktardı.

İngiltere konuyu Beyaz Saray'a taşıdı

Olayın güvenlik endişesine yol açması üzerine İngiltere'nin Washington Büyükelçiliği de Beyaz Saray ile temasa geçti. Beyaz Saray konu hakkında açıklama yapmazken İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara, Politico'nun haberine ilişkin, "Ulusal güvenlik meseleleri hakkında yorum yapmıyoruz" ifadesini kullandı.

FBI daha önce soruşturma başlatmıştı

Burnham'ın hedef alındığı olayın, ABD'de daha önce gündeme gelen benzer girişimlerle bağlantılı olup olmadığı bilinmiyor.

Beyaz Saray ve FBI, geçen yıl senatörler, valiler ve ABD'li iş insanlarının, kendisini Trump'ın Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan bir kişiden mesaj ve telefon alması üzerine soruşturma başlatmıştı.