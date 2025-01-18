Başkan Biden'ın son yılına ilişkin raporda dikkat çeken ayrıntı!

Gökercan GÖKER / Washington DC



Her yıl ülkenin ekonomik görünümünü ele alan bir rapor hazırlayan ABD’nin Ekonomi Danışmanları Konseyi, 2024 yılına ait değerlendirmelerini paylaştı.

Başkanın Ekonomik Raporu adıyla anılan ve ABD başkanının bizzat imzaladığı dokümanın bu yılki nüshası 10 Ocak’ta Kongre’ye sunuldu.

Rapora ilişkin toplantı ise Brookings Enstitüsü'nün Washginton'daki merkezinde Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanı Jared Bernstein başkanlığında gerçekleşti.

Raporda eksik bölüm: Göç

ABD Başkanı Joe Biden'ın son görev yılını ele alan 458 sayfalık rapor, yedi bölümden oluşuyor. Rapor; makroekonomi, uzaktan çalışma, uluslararası vergi sistemi, sağlık sigortası, karbon salınımı, sermaye akımı ve eğitime dair analizler içeriyor.

Ekonomi Danışmanları Konseyi'nin raporunda göç konusuna ise yer ayırılmamış. 20 Ocak'ta Beyaz Saray'da ikinci dönemine başlayacak olan Donald Trump'ın kampanya sürecinde üzerinde en çok durduğu konular arasında yer alan göç meselesinin raporda neden yer almadığı merak konusu oldu.

Demokratlar arasında görüş birliği yok

Jared Bernstein göç konusuna raporda yer verilmemesine iki farklı açıklama getirdi. Toplantı sırasında “Geçen seneki raporda demografi başlığı altında göç konusuna zaten değinmiştik” dedi.

Lansman sonrasında DÜNYA’ya açıklama yapan Bernstein, “Danışmanlarımız göç konusunda fikir ayrılığına düştü. Bu nedenle göç için bir bölüm hazırlayamadık” dedi.

Bernstein’ın özellikle DÜNYA'ya verdiği demeçten anlaşılacağı üzere Demokratlar konu göç meselesi olduğunda kendi aralarında bile fikir ayrılığına düşüyorlar.

Yapay zekâ da ıskalanmış

Raporda göç gibi yapay zekâ için de bir bölüm bulunmuyor. Konsey danışmanları, önceki açıklamalarına benzer şekilde, geçen senenin raporunda yapay zekâya zaten yer verdiklerini söylediler.

Hâlbuki 2024 senesinde yapay zekâ konusunda olumlu ve olumsuz birçok gelişme yaşandı. Bir taraftan otonom sürüş özelliği olan otomobiller piyasaya sürülürken, diğer taraftan deepfake videolarının sayısında artış gözlemlendi.

Danışmanların amacı 'kaygılara' yanıt vermek

Biden’ın ekonomik politikaları, namıdiğer 'Bidenomics', medya tarafından korumacılıkla eleştirilegeldi. Düşünce kuruluşları bu politikaların küreselleşme için zararlı olacağına yönelik endişelerini çok kez paylaştı.

Lansmanda verilmek istenen bir diğer mesaj da bu eleştiriler ve endişelerin yersiz olduğuydu. Konsey danışmanları, Çin kaynaklı ithalatın azalmasıyla birlikte Meksika ve Vietnam kaynaklı ithalatın artışına dikkat çektiler. Aynı zamanda Çin’in uluslararası ekonomik kurallara uymadığını ve Amerika’ya güvenlik tehdidi oluşturduğunu hatırlattılar.

NOT: Başkanın Ekonomik Raporu’na Beyaz Saray’ın internet sayfasından herhangi bir ücret ödemeden erişmek mümkün.