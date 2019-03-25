Başkan Trump aklandı

25 Mart 2019

ABD'de 2 yıldır devam eden soruşturma nihayet sonuçlandı ve Başkan Donald Trump suçsuz bulundu.

Trump'ın kazandığı 2016 başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırılar yoluyla müdahale edip etmediğini araştıran özel yetkili savcı Robert Mueller, elde ettiği sonuçları dün Adalet Bakanı William Barr'a iletti.

Bakan Barr da raporun özetini Kongreye bir mektupla gönderdi.

Mektupta, "Trump ile ilişkili herhangi birinin başkanlık seçimlerini etkilemek için Rusya ile iş birliği yaptığı tespit edilmemiştir" ifadelerini kullanan Barr, öte yandan, Rusya'nın sosyal medyada bilgi kirliliği yaymanın yanı sıra siber saldırılarla elde ettiği bilgileri yayarak seçimi etkilemeye çalıştığının tespit edildiğini kaydetti.

Savcı Mueller'in sosyal medyada yürütülen seçimi etkileme kampanyalarıyla ilişkili bazı Ruslara dava açtığını hatırlatan Barr, bu davalarda herhangi bir ABD'linin veya Trump'ın kampanyasında görevli herhangi bir yetkilinin şüpheli olarak bulunmadığını bildirdi.

Mektubun paylaşılmasının ardından Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Özel yetkili savcı herhangi bir gizli anlaşma tespit edemedi. Adalet Bakanlığının bulguları ABD Başkanı'nı tam ve kesin olarak aklıyor" açıklamasını yaptı.

Donald Trump da Twitter hesabından "Gizli anlaşma yok, adaleti engelleme yok. Tam ve kesin aklama. Amerika'yı büyütmeye devam" mesajını paylaştı.