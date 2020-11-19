Başkanlık seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddia edilen Michigan'da sonuçlar onaylandı

Amerika’da, Cumhuriyetçiler’in 3 Kasım’daki seçimlerde usulsüzlük yapıldığını iddia ettiği eyaletlerden Michigan’da tüm ilçeler, seçim sonuçlarını onayladı. Detroit’i de içine alan eyaletin en büyük bölgesi Wayne ilçesinin tasnif kurulu da dün gece oy birliğiyle seçim sonuçlarını onaylamıştı.

Amerikanın Sesi Radyosunun internet sitesinde yer alan habere göre, Demokrat Joe Biden’ın galip geldiği Wayne bölgesindeki kurulun bir önceki oylamasında, iki Cumhuriyetçi üyenin aleyhte oy kullanması ve bunun sonucunda 2-2 oy eşitliği nedeniyle seçim sonuçları onaylanmamıştı. Cumhuriyetçiler’in lehine işleyen karar Demokratlar ve sivil toplum liderlerince sert bir şekilde eleştirilmişti.

Cumhuriyetçiler’in Detroit’te bir seçim merkezinde, posta yoluyla kullanılan oyların sayımında hile yapıldığı iddiasıyla açtıkları davalarda iki hakim sayıma hile karıştığına yönelik kanıt bulunmadığı kararına vardı.