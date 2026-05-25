Basra Körfezi'nde tansiyon yükseliyor: İran İHA düşürdü

İran'ın, Basra Körfezi bölgesinde bir insansız hava aracını (İHA) yeni bir hava savunma sistemi kullanarak düşürdüğü bildirildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı tarafından yayımlanan haberde, etkisiz hale getirilen İHA'nın enkazının Basra Körfezi'ne düştüğü belirtildi.

Haberde, İran'ın söz konusu İHA'yı yeni bir hava savunma sistemiyle vurduğu ifade edilirken, bunun aynı zamanda "düşmanın" Basra Körfezi'nde etkili olamayacağı yönünde bir mesaj taşıdığı aktarıldı.

İHA'nın hangi ülkeye ait olduğuna ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmadı.