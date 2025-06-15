Batı Şeria'da art arda operasyonlar: İsrail 40 kişiyi gözaltına aldı
Filistin Esirler Cemiyeti ile FKÖ'ye bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti’nin ortak açıklamasına göre, İsrail güçleri Batı Şeria’da baskınlarını sürdürüyor. Son operasyonlarda aralarında çocukların ve daha önce tutuklanmış kişilerin de bulunduğu en az 40 Filistinli gözaltına alındı. Baskınlar sırasında evlere ve altyapıya zarar verildiği, Filistinli ailelere kötü muamelede bulunulduğu bildirildi.
Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti tarafından yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.
İsrail ordusunun söz konusu baskınlarda ve sahada yaptığı soruşturmalarda, aralarında çocuk ve eski tutukluların da bulunduğu en az 40 kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.
Baskınlar sırasında İsrail askerlerinin Filistinli ailelere kötü muamelede bulunduğu, evlere ve bölgedeki altyapıya zarar verdiği kaydedildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.