Batı Şeria'daki Kudüs gösterilerine müdahale

19 Aralık 2017

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen gösterilere müdahalesinde birçok Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Batı Şeria'nın Ramallah kenti çevresindeki İsrail askeri kontrol noktaları, bugün bir kez daha Filistinlilerin, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto amacıyla düzenlediği gösterilere sahne oldu.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri, Ramallah'taki Attara kontrol noktası ile el-Bire beldesi yakınlarındaki gösterilere, göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik ve gerçek mermi kullanarak müdahale etti. Müdahalede birçok Filistinlinin yaralandığı, göstericilerin ayakta tedavi edildiği aktarıldı.

Açıklamada, yaralanan Filistinlilerin sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Görgü şahitlerine göre, Filistinli göstericiler de İsrail askerlerine, araba lastiği yakarak ve taş atarak karşılık verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında düzenlenen gösterilere, İsrail güçlerinin müdahalelerinde yüzlerce Filistinli yaralandı.

Kudüs tasarısı BM Genel Kurulu'nda görüşülecek

Kaynak: AA