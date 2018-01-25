"Batı, Türkiye'nin NATO'dan kopmasına engel olmalı"

25 Ocak 2018

İngiltere'de yayınlanan Daily Telegraph gazetesi, başyazılarından birisinde, Türkiye'nin Afrin'e yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı nedeniyle Washington ve Ankara'nın arasındaki gerginliğe değinerek, Türkiye'nin NATO'dan uzaklaşmasının önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin Suriye'de Kürtlerin bağımsız bir devlet kurmayı amaçlamasından endişe ettiği kaydedilen yazıda, "Böyle bir adım, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü de tehdit edecek bir gelişme olarak görülüyor. Bu yüzden Washington tarafından müttefik olarak görülen savaşçılar, Ankara tarafından ayrılıkçı teröristler olarak niteleniyor" denildi.

"NATO'nun kuruluş nedeni olan Rusya'nın bu durumdan büyük haz duyduğuna şüphe yok" ifadesinin yer aldığı yazıda, Batılı liderlerin Türkiye'deki başarısız darbe girişimine karşı verdikleri zayıf tepkinin Türkiye'yi hayal kırıklığına uğrattığı, Rusya'nın bu çatlağı kullanarak Türkiye'yi NATO'dan tamamen koparmaya çalıştığı belirtildi.

Yazıda, "Bu durumun gerçekleşmesinin önlenmesi gerek. Türkiye'nin sınır endişeleri, özellikle de Suriye sınırı konusu çözümlenebilir. Kürtler halihazırda geniş bir coğrafyada fiilen özerk bir yönetim kurmuş durumda. Makul bir çözüm mümkünken tüm tarafların itidal göstermesi gerekiyor" ifadelerine yer verildi.

"ABD'nin açıklaması içeriği yansıtmıyor"