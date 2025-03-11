Batılı yetkililer: Putin, Ukrayna için kabul edilemez talepler sunuyor

Batılı güvenlik yetkilileri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna ile herhangi bir barış görüşmesinde taleplerinden geri adım atmaya niyeti olmadığını ve özellikle toprak, barış gücü ve Ukrayna'nın tarafsızlığı konularında sert bir tutum sergilediğini öne sürdü.

Bloomberg News’e konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, Putin’in sunduğu şartların Ukraynalılar ve Avrupalılar tarafından kabul edilmesinin mümkün olmadığını, ancak Rus liderin bu koşullar yerine getirilmezse savaşmaya devam etmeye hazır olduğunu söyledi. Yetkililere göre Putin, “maksimalist” taleplerle müzakerelerin başlamasını daha baştan zorlaştırıyor.

Bu değerlendirmeler, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde Putin’in savaşın sona ermesini istediği yönündeki açıklamalarıyla çelişiyor. Trump, Ukrayna ile ilgili müzakerelerin daha karmaşık bir süreç olduğunu dile getirerek, Putin’in barışçıl bir çözüm istediğini öne sürmüştü.

Kremlin ise Batılı yetkililerin bu iddialarına sert tepki gösterdi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya’nın barış görüşmelerine açık olduğunu ancak Ukrayna’nın müzakerelere hazır olduğunu göstermesi gerektiğini belirtti. Peskov, “Rusya, hedeflerine diplomatik yollarla ulaşmayı tercih eder ancak Ukrayna bu konuda adım atmazsa savaşın devam etmesi kaçınılmaz olur” ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşında iki taraf da büyük kayıplar verirken, Putin’in tutumu ve Batı’nın desteğiyle direnen Ukrayna arasındaki müzakerelerin geleceği belirsizliğini koruyor.