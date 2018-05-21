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"Bazı havayolu şirketleri kışı çıkaramaz"

Ryanair CEO'su O'Leary, bazı havayolu şirketlerinin petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle kışı çıkaramayacağını söyledi.

Bazı havayolu şirketleri kışı çıkaramaz
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İrlandalı havayolu şirketi Ryanair'in CEO'su Michael O'Leary, petrol fiyatının 80 dolar/varil seviyesinde seyretmeye devam etmesi halinde, Avrupa'da bazı havayolu şirketlerinin 2019 kışını çıkaramayabileceklerini söyledi.

Yüksek petrol fiyatlarının getirdiği yakıt maliyetlerine işaret eden O'Leary, "80 dolar/varil petrol fiyatı bu kış Avrupa'da zaiyatlar getirir. Petrol fiyatlarının Avrupa'da rekabet ortamını değiştireceğini düşünüyorum. Geçen yıl petrol fiyatı 40 dolar/varilken para kazanamayan
bazı hava yolları, petrol fiyatları bu kadar yüksek seyretmeye devam ederse bu kış ayakta kalamazlar" diye konuştu.

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