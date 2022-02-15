Bazı Rus askeri birlikler geri dönüyor: 15 Şubat tarihe geçecek

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Güney ve Batı Askeri Bölgelerindeki bazı birliklerin tatbikat kapsamındaki görevlerinin tamamlandığını belirtti.

Söz konusu birliklerin bağlı bulundukları garnizonlara döndüğünü kaydeden Konaşenkov, "Söz konusu birlikler demir yolu ve kara yolu ile bağlı bulundukları garnizonlara dönmek için gerekli yüklemeleri yapmaya başladı." dedi.

Konaşenkov, Belarus'ta devam eden tatbikatlara ise yabancı ülkelerin askeri ataşelerinin de davet edildiğini belirterek "Müttefik Kararlılığı-2022 ortak askeri tatbikatı kapsamında 19 Şubat'ta gerçek mühimmatlarla atışlar yapılacaktır." diye konuştu.

"15 Şubat, Batı'nın savaş propagandasının başarısızlık günü olarak tarihe geçecek"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise, Rus ordusuna ait bazı birliklerin askeri üslerine geri dönmesine atıfta bulunarak “15 Şubat 2022, Batı'nın savaş propagandasının başarısız olduğu gün olarak tarihe geçecek.” dedi.

Zaharova, sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı Rus askeri birliklerinin bağlı bulundukları üslere dönmeye başladığını söyledi.

Söz konusu gelişmenin Batılı ülkelerin yürüttüğü propagandalara bir yanıt olduğunu söyleyen Zaharova, “15 Şubat 2022, Batı'nın savaş propagandasının başarısız olduğu gün olarak tarihe geçecek. Tek bir kurşun atılmadan, rezil ve yok edilmiş olarak.” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelerde askeri hareketliliği artarken ABD ve diğer Batılı ülkelerin "Rusya, Ukrayna'yı her an işgal edebilir" açıklamalarıyla gerilim tırmandı. Birçok ülke gelişmelerin ardından vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etme çağrısı yapmıştı.