Bazı ülkelerden vatandaşlarına Ukrayna çağrısı

Suudi Arabistan ve Ürdün, vatandaşlarına Ukrayna'ya gitmemeleri çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan'ın Kiev Büyükelçiliği ve Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklamalar yapıldı.

Suudi Arabistan'ın Kiev Büyükelçiliği, tüm vatandaşlarından Ukrayna'ya yolculuklarını ertelemelerini ve orada bulunanların ise ülkeden bir an önce çıkışını kolaylaştırmak için Büyükelçilik ile irtibata geçmelerini istedi. Açıklamada irtibat için telefon numaraları da paylaşıldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da, yaşanan gelişmelerden dolayı vatandaşlarının Ukrayna'ya gitmemelerini ve orada olanların ise ülkeden ayrılmalarını istedi.

Hollanda

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, vatandaşlarına Ukrayna'yı bir an evvel terk etmeleri çağrısında bulundu.

Bakan Hoekstra, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki güvenlik durumunun daha da kötüleştiğini belirtti.

Seyahat tavsiyesinde Ukrayna'nın kırmızı listeye alındığını vurgulayan Hoekstra, "Hollandalıları bir an önce ülkeyi terk etmeye ve bir daha Ukrayna'ya seyahat etmemeye çağırıyoruz. Durumu yakından izlemeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Hollanda'nın Ukrayna Büyükelçiliğinde çalışan çoğu personelin ülkeden ayrılacağı kaydedildi.

BAE ve Kuveyt

BAE ve Kuveyt vatandaşlarına Ukrayna seyahatlerini erteleme çağrısı yaptı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Kuveyt, vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.

Konuyla ilgili Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki BAE Büyükelçiliği ve Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

BAE Kiev Büyükelçiliği açıklamasında, Ukrayna ve Rusya sınırındaki ciddi ve öngörülemeyen güvenlik durumu nedeniyle vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmeme çağrısı yaptı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı ise, Ukrayna'da bulunan vatandaşlarını Kiev Büyükelçiliği ile irtibata geçmeye çağırarak, vatandaşlarının Ukrayna'dan ayrılmasını ve seyahatlerini ertelemelerini istedi.

Irak

Irak, Ukrayna'daki vatandaşlarını ülkeyi terk etmeye çağırdı

Irak, Rusya ile devam eden gerilim nedeniyle Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, istisnai durumdan dolayı Ukrayna'daki Iraklı vatandaşlara ülkeden ayrılmaları talimatı verildiği belirtildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçilik personelinin can güvenliği göz önünde bulundurularak memur ve çalışanlara yıllık izinlerini kullanmalarının istendiği kaydedilen açıklamada, Irak vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri uyarısında da bulunuldu.

Ukrayna, vatandaşlarına sükunet çağrısı yaptı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna vatandaşlarını sükuneti korumaya, istikrarı bozacak ve paniğe neden olacak eylemlerden kaçınmaya çağırdı.

Vatandaşların sakin kalmasına yönelik çağrıda bulunulan açıklamada, “Şu anda sükuneti korumak, ülke içinde konsolide olmak, istikrarı bozacak ve panik çıkaracak eylemlerden kaçınmak kritik derecede önemlidir.” ifadelerine yer verildi.

Ukrayna ordusunun gelişmeleri sürekli izlediği, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik herhangi bir ihlale karşı koymaya hazır olduğu bildirilen açıklamada, Ukrayna diplomasinin günün her saati önemli ortaklarıyla temas halinde olduğu, yetkililerin zamanında harekete geçmesini sağlayan gerekli bilgileri hızlı bir şekilde aldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Rusya’yı diplomatik diyalog doğrultusunda tutmak amacıyla gerilimi azaltmak ve uluslararası ortaklardan somut destek almak için çalışmaya devam ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı​​​​​​​.

Aralarında İsrail, İngiltere, Kanada, Güney Kore'nin de olduğu birçok ülke vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmeme çağrısı yapmıştı.