BBC Muhabiri Mark Lowen Türkiye’den sınır dışı edildi

BBC muhabiri Mark Lowen, İstanbul’da gözaltına alındıktan sonra Türkiye’den sınır dışı edildi. BBC, haberi ‘son dakika’ gelişmesi olarak duyururken, Lowen’in son birkaç gündür İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protesto gösterilerini takip ettiği bildirildi.

BBC tarafından yapılan açıklamada, "Bu sabah (27 Mart) Türk makamları BBC News muhabiri Mark Lowen'ı önceki gün otelinden alarak 17 saat gözaltında tuttuktan sonra İstanbul'dan sınır dışı etti. Perşembe sabahı kendisine 'kamu düzenine tehdit oluşturduğu' gerekçesiyle sınır dışı edildiğine dair yazılı bir tebligat sunuldu" ifadeleri yer aldı.

Mark Lowen ise sınır dışı edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Daha önce beş yıl yaşadığım ve çok sevdiğim ülkeden gözaltına alınmak ve sınır dışı edilmek son derece üzücü oldu. Basın özgürlüğü ve tarafsız habercilik her demokrasinin temelidir" dedi.