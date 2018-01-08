BBC'de "maaşta cinsiyet ayrımcılığı" istifası

08 Ocak 2018

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’nin deneyimli kadın editörü Carrie Gracie, kurumun maaş politikasındaki cinsiyet ayrımcılığını gerekçe göstererek, görevinden istifa etti.

BBC’nin Çin editörü Carrie Gracie, yayımladığı açık mektupla, kurumun maaş politikasını “gizli ve yasa dışı” diye nitelendirerek, mevcut görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İngiliz halkının ödediği TV lisans vergisiyle finanse edilen BBC’nin, dile getirdiği “güven, dürüstlük ve hesap verebilirlik standartlarına uymadığını” belirten Gracie, kendisiyle benzer görevlerde bulunan erkek gazetecilere kendisinden yüzde 50 daha fazla maaş ödendiğini belirtti.

“Daha fazla para istemiyorum” ifadesini kullanan Gracie, şunları kaydetti:

“Halihazırda iyi bir maaş aldığımı düşünüyorum, özellikle de kamunun finanse ettiği bir kurumda çalıştığım göz önüne alınırsa. İstediğim sadece BBC’nin yasalara uyması ve erkekler ile kadınlara eşit değer vermesi.”

Maaş politikasıyla ilgili itirazını kurum içinde dile getirdiği zaman BBC’nin kendisine “büyük bir zam” önerdiğini belirten Gracie, bununla birlikte yeni maaşının da erkek mevkidaşlarının çok altında kaldığını aktardı.



Kurumun en kıdemli editörleri arasında yer alan Gracie, 2009’da da bir canlı yayın sırasında maaşının yılda 92 bin sterlin (yaklaşık 460 bin TL) olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA