BBC’de sürpriz isim: Teknoloji devinden kamu yayıncılığına transfer iddiası

İngiltere merkezli The Times gazetesinin haberine göre, eski Google yöneticisi Matt Brittin, Birleşik Krallık’ın kamu yayıncısı BBC’nin bir sonraki genel direktörü pozisyonu için en güçlü adaylar arasında gösteriliyor.

57 yaşındaki Brittin’in adı, geçen kasım ayında Panorama programında Başkan Donald Trump’a ait bir konuşmanın yanıltıcı biçimde kurgulanmasıyla patlak veren kriz sonrasında istifa eden eski BBC genel direktörü Tim Davie’nin yerine geçebilecek isimler listesinde yer alıyor. Brittin, yaklaşık 20 yıl çalıştığı Google’dan geçen yıl ayrılmıştı.

Yayın kuruluşu içindeki kaynaklara göre, süreçte daha önce favori olarak görülen Jay Hunt (Apple TV) ile eski Channel 4 CEO’su Alex Mahon yarıştan çekildi. Her iki ismin de işe alım danışmanları tarafından sürece dahil edildiği, ancak ilerlememe kararı aldıkları aktarıldı. Bu gelişme, BBC’deki liderlik seçim sürecinin karmaşık işlediğine dair değerlendirmelere de yol açtı.

BBC kaynakları ise çekilmelerin sürecin gücünü zayıflatmadığını, kurumun ilkbahar döneminde yeni bir genel direktör ataması yapılacağı konusunda iyimser olduklarını belirtti.

Sektör içinden bir kaynak, Brittin’i “en güçlü aday” olarak nitelendirirken, en büyük sınavının BBC Yönetim Kurulu Başkanı Samir Shah’ı kamu hizmeti yayıncılığı konusundaki yetkinliğine ikna etmek olacağını ifade etti.

Brittin’in Google’daki maaşı açıklanmamış olsa da, BBC genel direktörlüğü için öngörülen yaklaşık 500 bin sterlinlik yıllık ücretin oldukça üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Brittin’in görevi 'kamu hizmeti' perspektifiyle değerlendirebileceği belirtiliyor.

1988 Seul Olimpiyatları’nda Britanya kürek takımında yer alan Brittin, Google’dan ayrıldıktan sonra “mini bir ara yıl” planladığını ve teknoloji ile liderlik deneyimini eğitim ve toplum yararına kullanmak istediğini açıklamıştı. Şubat 2025’te Guardian Media Group’un yönetim kuruluna bağımsız üye olarak katıldı.