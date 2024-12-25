BDT üye ülke liderleri Rusya'da buluştu

Bağımsız Devletler Topluluğu, Rusya'da gayriresmi zirve düzenlendi. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre zirveye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yanı sıra Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katıldı.

Putin'den uçak kazasında ölenlerin yakınlarına baş sağlığı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Hava Yollarına ait yolcu uçağının, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi nedeniyle Rusya ziyaretini iptal ederek zirveye katılmadı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da Covid-19'a yakalanması nedeniyle zirvede yer almadı.

Acil Durumlar Bakanlığı'na ait bir uçağın sağlık ekipleri ve gerekli ekipmanla Aktau kentine gönderildiğini kaydeden Putin, AZAL uçağının düşmesinin "trajedi" olduğunu belirterek "Ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralıların iyileşeceğini umuyoruz" dedi.

İşbirliğini derinleştirme adımları...

BDT ülkeleri arasındaki ilişkilere de değinen Putin, "BDT kapsamındaki işbirliğimizin tüm alanlarda derinleştirilmesi, ülkelerimizin halklarının temel çıkarlarını karşılıyor. İleride de sosyal ekonomik kalkınma, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesiyle ilgili konularda birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Putin, liderlerle görüşmede, BDT kapsamındaki çalışmaları ele alacaklarını dile getirdi.