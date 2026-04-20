Bebek mamasında şok: Fare zehri tespit edildi

Avusturya'da süpermarketlerde satılan bazı bebek mamalarına ilişkin güvenlik uyarısı yapıldı. Almanya merkezli bir firma tarafından üretilen ürünlerde fare zehri tespit edildiği bildirildi.

Burgenland Eyalet Polis Müdürlüğü, Almanya'da yürütülen soruşturma kapsamında Avusturya'daki yetkililerin bilgilendirildiğini açıkladı. Şüpheli ürünlerin ülkede dolaşımda olabileceği değerlendirilirken, "Polis, Avusturya'da piyasaya sürülmüş olabilecek bebek maması/ek gıdalarının zehirli olabileceği konusunda halkı acilen uyarıyor" ifadelerine yer verildi.

Şüpheli ürünlere el konuldu

İhbar üzerine Schützen am Gebirge kasabasında "havuç ve patates" içerikli bir bebek maması kavanozuna el konulduğu, ürünün tüketilmediği ve dış müdahaleye maruz kalmış olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi. Benzer işaretler taşıyan ürünlere Çekya ve Slovakya'da da el konulduğu, yapılan analizlerde söz konusu mamalarda fare zehri bulunduğu bildirildi.

Yetkililer, manipüle edilmiş kavanozların bozulmuş ya da alışılmadık koku yayabileceğine dikkat çekti. Kavanoz tabanında kırmızı daireli beyaz etiket bulunması, kapağın daha önce açılmış veya hasarlı olması, açılışta duyulması gereken güvenlik sesinin olmaması ve kötü koku yayılması şüphe işaretleri arasında sayıldı.

Ürünler raflardan çekildi

Açıklamada, süpermarket zincirinin tedbir amacıyla söz konusu firmaya ait tüm bebek maması ürünlerini satıştan kaldırdığı bildirildi. Üretici firma ise yaptığı değerlendirmede, ürünlere üretim aşamasında değil sonradan dış müdahale yapılmış olabileceğini belirtti.