Beklenen teklif gelmedi: Coca-Cola ünlü kahve zincirini satmaktan vazgeçti

Dünyanın en büyük içecek üreticilerinden Coca-Cola, bir süredir gündemde olan İngiltere merkezli kahve zinciri Costa Coffee'yi elden çıkarma planlarını durdurma kararı aldı.

Satış sürecinin rafa kaldırılmasındaki temel etken, özel sermaye fonlarından gelen tekliflerin şirketin beklentilerinin oldukça altında kalması oldu.

Coca-Cola satış sürecini askıya aldı

Geçtiğimiz aylarda yatırım bankası Lazard aracılığıyla başlatılan açık artırma süreci, Aralık ayı itibarıyla fiilen sona erdi. Edinilen bilgilere göre Coca-Cola yönetimi, son aşamaya kalan taliplerle yürütülen pazarlıkları, masadaki rakamların tatmin edici olmaması nedeniyle sonlandırdı.

Teklifler beklentilerin çok altında kaldı

Satış sürecinin son turunda İngiliz perakende devi Asda'nın sahibi TDR Capital ile Bain Capital'in öne çıktığı biliniyordu. Daha önceki aşamalarda Apollo Global Management ve KKR gibi devlerin yanı sıra Çinli Centurium Capital de sürece dahil olmuştu.

Coca-Cola'nın Costa Coffee için yaklaşık 2 milyar sterlinlik bir değerleme hedeflediği belirtiliyor. Bu rakamın, şirketin 2018 yılında Costa'yı 3,9 milyar sterline satın aldığı bedelin neredeyse yarısı olması, markanın yaşadığı değer kaybını da gözler önüne seriyor.