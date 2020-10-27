Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Terör tehdidi ile karşı karşıyayız

27 Ekim 2020

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinin terör tehdidi ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Lukaşenko, anayasa değişikliği çalışmalarının istişare edileceği 6. Halk Meclisi hazırlık toplantısında ülkedeki siyasi durum ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ağırlıklı olarak sadece başkent Minsk’te cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına yönelik izinsiz protesto gösterileri yapıldığını hatırlatan Lukaşenko, geriye kalan bu kitlenin de radikalleştiğini, protestocuları organize edenlerin radikalleşme düşüncelerinin iyice ortaya çıktığını kaydetti.

Lukaşenko, son birkaç gündür sokaklarda yaşanan olayların artık kırmızı çizginin aşıldığının göstergesi olduğunu ifade etti.

Ülkedeki demir yollarına sabotaj girişimleri yapıldığını belirten Lukaşenko, “Bu, demir yollarında ciddi kazalara, felaketlere ve birçok insanın ölümüne yol açabilir. Bunlar terör belirtileri olan organize suç gruplarının eylemleridir. Terör tehdidi ile karşı karşıyayız.” ifadelerini kullandı.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Aleksandr Lukaşenko yüzde 80,1 oy ile yeniden kazanmış, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya ise yüzde 10,12 oy alabilmişti. Tikhanovskaya'nın önderliğindeki muhalefetin sonuçlara karşı çıkması nedeniyle ülkede her hafta sonu devam eden protestolar başlamıştı.

Seçimlerden sonra Litvanya’ya geçerek bu ülkede yaşamaya başlayan eski Cumhurbaşkanı adayı Svetlana Tikhanovskaya, 13 Ekim’de "ültimatom" adı altında sosyal medya üzerinden çağrıda bulunarak Lukaşenko’dan istifa etmesini istemiş, aksi halde ülkede 26 Ekim’den itibaren genel grev uygulaması başlatacaklarını duyurmuştu.

Tikhanovskaya’nın taraftarları hafta sonu sokaklara çıkarak yürüyüş yapmış, radikal grupların şehirdeki düzeni bozan eylemleri ve güvenlik güçlerine saldırması nedeniyle polis bu kişileri gözaltına almıştı.

Grev çağrısı karşılıksız kaldı

Dün Tikhanovskaya’nın genel grev çağrısına karşılık Belarus hükümeti ve devlet şirketleri yetkilileri ülkede işletmelerin her zamanki gibi çalışmasına devam ettiğini, işçilerin greve gitmediğini duyurmuştu.

Bunun üzerine bir sosyal medya hesabı üzerinden yapılan çağrı üzerine üniversite öğrencileri ve emeklilerden oluşan bazı gruplar tekrar sokaklara protesto gösterileri yapmaya çıkmış ancak polisin müdahalesi ile karşılaşmıştı.

Öte yandan Belarus güvenlik yetkilileri bazı demir yollarında raylardan trenlerin çıkmasına sebep olacak düzenekler tespit etmiş, Belarus istihbaratı Devlet Güvenlik Komitesi (KGB) insan hayatını tehlikeye atacak protesto eylemlerinin terör saldırısı kapsamında değerlendirileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA