Belarus, muhalif gazeteciyi uçağını indirip gözaltına aldı
Belarus Yunanistan'dan Litvanya'ya giden bir yolcu uçağını zorla indirdi, uçaktaki muhalif gazeteciyi gözaltına aldı.
Yunanistan'dan Litvanya'ya giden bir uçağı bomba ihbarı iddiasıyla zorla Minsk'e indirerek uçakta bulunan Belaruslu muhalif gazeteci Raman Pratasevich gözaltına alındı.
Belarus Hava Kuvvetleri'ne ait MİG-29 savaş uçağı, Ryanair'e ait yolcu uçağını Minsk'e indirdi. Ardından özel kuvvetler uçağa girdi ve yolcular uçaktan indirildi. Bomba ihbarı gerekçesiyle yapılan aramada uçaktaki yolcular ve eşyaları da didik didik arandı.
Daha sonra uçakta seyahat eden Belaruslu muhalif gazeteci Raman Pratasevich’in gözaltına alındığı açıklandı.