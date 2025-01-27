Belarus yeni dönem cumhurbaşkanını seçti! Oyların 86,82'si aynı isme...

Belarus'ta kesin olmayan resmi sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçimini 7. kez Aleksandr Lukaşenko kazandı. Kesinleşen resmi sonuçların 5 Şubat'a kadar duyurulması bekleniyor.

Belarus Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Sergey Sırankov yüzde 3,21, Belarus Liberal Demokrat Parti lideri Oleg Gaydukeviç yüzde 2,02, bağımsız aday olan iş insanı Anna Kanopatskaya yüzde 1,86, Cumhuriyetçi Adalet ve Emek Partisi lideri Aleksandr Hijnyak yüzde 1,74 oy aldı. Bütün adaylara karşı kullanılan oyların oranı ise yüzde 3,6 olarak açıklandı.

Belarus aynı isimle 7. döneme giriyor

1994'ten bu yana cumhurbaşkanlığı görevini aralıksız sürdüren Lukaşenko, ülkede düzenlenen cumhurbaşkanı seçimlerinin hepsini kazanarak koltuğunu korudu. 7. döneminde de ülkeyi yönetmeye devam edecek isim bu yıl 71 yaşına girecek.

1994'te yapılan cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 80 oy alan Lukaşenko, bağımsız Belarus Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı seçildi. Lukaşenko, 9 Ağustos 2020'de yapılan bir önceki cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 80,1 oy aldı. Seçim günü akşamından itibaren "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla sokaklara çıkan muhaliflerin başlattığı izinsiz gösteriler, bir süre sonra sona erdi.