Belarus'ta göstericiler değişim talep ediyor

18 Ağustos 2020

HİLAL SARI

Belarus’ta geçen hafta gerçekleşen başkanlık seçimlerinin sonuçlarını kabul etmeyen 200 bine yakın insan Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko’yu bir kez daha lider koltuğuna oturtan seçimin yeniden yapılmasını talep ederek sokaklara döküldü. “Özgürlük Yürüyüşü” adı verilen kitlesel gösterilerde, 26 yıldır iktidarda olan ülkeyi demir yumrukla yöneten Lukaşenko’nun son seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle istifası talep ediliyor ve seçimin yeniden yapılması isteniyor. Pazar günü ülke tarihinin en geniş katılımlı gösterilerinden biri gerçekleşirken, Lukashenko da grevler başlayan fabrikalarda işçilere seslendiği ziyaretinde “Beni öldürmediğiniz sürece başka bir seçim olmayacak” ifadelerini kullanarak protestocularla herhangi bir uzlaşmaya varmak istemediğinin sinyalini verdi. Konuşması sırasında işçilerin Lukashenko’nun sözünü ‘istifa’ ve ‘yalancı’ gibi sloganlarla böldüğü ise basında ve sosyal medyada görüntülendi. Öte yandan RIA haber ajansı Lukashenko’nun “Ancak yeni bir anayasaya geçildikten sonra yeni bir başkanlık seçimi olabileceğini” söylediğini yazdı.

Resmi sonuçlara göre Lukashenko %80'le seçildi

Göstericiler seçimin ardından güvenliğiyle ilgili endişe duyması nedeniyle Litvanya’ya gittiğini açıklayan muhalefetin başkan adayı Svetlana Tikhanovskaya’nın başkan olmasını talep ediyor. Lukashenko resmi açıklamaya göre geçen hafta pazar günü apılan seçimde oyların yüzde 80’ini alarak yeniden seçildi. Tikhanovskaya’nın oy oranı ise yüzde 10,12 olarak açıklandı. Ancak muhalafetin adayı sayımın doğru şekilde yapılması halinde oy oranının yüzde 60 la 70 arasında olacağını söylüyor ve gerekirse geçici başkanlık görevini üstlenebileceğini belirtiyor.

Yer yer güvenlik güçleri ve askeri görevliler de üniformalarını bırakarak göstericilere katıldı. Tass haberine göre Belarus polisi bazı noktalarda ise kalkanını indirerek protestocularla dayanışma gösterdi. Geçtiğimiz günlerde başkent Minsk’te polisin aşırı şiddet kullandığı ve bazı göstericilere ateş açtığı olaylarda 6 bin 500’den fazla göstericinin de göz altına alındığı düşünülüyor. Gösterilerde en az iki kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi de yaralandı. Yabancı basına konuşan göstericiler tanıdıklarının sorgusuz üç güne kadar gözaltında kaldığını aktarıyor. Barışçıl olduklarını göstermek için ellerinde balon ve çiçek taşıyan göstericilerin büyük bir bölümü de muhalefetin sembolü kırmızı-beyaz çizgili bayrak taşıyor. BBC haberine göre korna çalmak da göstericilerle dayanışma içinde olduğunu göstermek için yapılan bir eyleme dönüştü.

Rusya ve AB karşı karşıya

Avrupa Birliği geçen hafta cuma günü olaylara karşı ilk tepkiyi veren taraf oldu ve seçimin tartışmalı hale gelmesiyle göstericilere karşı aşırı güç kullanılmasından sorumlu kişilere yaptırım uygulanacağını açıkladı. İsveç Dışişleri Bakanı AB’deki acil toplantı sonrasında “AB bu şiddet, tutuklama ve seçim yolsuzluğundan sorumlu olan kişilere karşı yaptırım süreci başlatacak” dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Haiko Maas ise “Belarus’ta son birkaç gündür yaşananlar kabul edilemez ve AB’den daha net bir tepki verilmesi gerekir” dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Tass haber ajansına göre pazar günü Lukashenko’yu telefonla arayarak sorunların çözümü için destek verebileceğini söyledi.

Devlete ait potas üretimi de grev nedeniyle durdu



Dünyanın en büyük mineral gübre üreticilerinden potas üreticisi Belaruskali de çarklar grev nedeniyle durdu. Şirket açık bir mektupla göstericilere karşı şiddet kullanılmasına bir son verilmesi çağrısı yaptı ve çalışanlarının bir kısmının grevde olması nedeniyle üretimi durdurduğunu açıkladı. Tass'ta yer alan haberde devlete ait şirketin ülke için önemli bir dolar getiri kapısı olduğu ve Çin ve Hindistan'ın en büyük potas tedarikçilerinden biri olduğuna dikkat çekildi. Her ay 1 milyon ton potas üreten Belaruskali küresel aylık tüketimin yüzde 18'ini karşılıyor ve VTB Capital dün yayınladığı notunda şirketin kısıtlı bir depolama kapasitesi olduğuna dikkat çekiyor.



Otomotivden tarıma genel grev var



Ülkede otomotiv, traktör ve tarım sektörlerinde genel grev ilan edilirken, devlet televizyonu çalışanları da greve başladı ve gösterileri sansürsüz haberleştirebilme talebiyle işe gitmedi. Bazı kanallarda boş stüdyolardan yapılan yayınlar ve tekrar yayınları uluslarası basında ve sosyal medyada da geniş yer buldu.