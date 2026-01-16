Belarus'ta kripto para bankalarına yeşil ışık

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus'ta kripto para bankası kurulmasına imkan tanıyan kararnameyi onayladı. Kararname, Belarus Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Yayımlanan düzenlemeyle birlikte ülkede kripto para bankalarının faaliyete geçmesine izin verilirken, kararın Belarus'un bilişim teknolojileri alanındaki konumunu ve uluslararası görünürlüğünü güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

Kararnamede, kurulacak kripto para bankalarının geleneksel bankacılık hizmetleri ile kripto varlık işlemlerini birlikte yürütebileceği ifade edildi. Bu bankaların faaliyet gösterebilmesi için ise Belarus'taki Yüksek Teknoloji Parkı'na kayıt yaptırmalarının zorunlu olduğu kaydedildi.

Kripto işlemlere olan ilgi arttı

Düzenlemede ayrıca, Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının ardından bölgede kripto paralarla gerçekleştirilen işlemlere olan ilginin arttığına dikkat çekildi. Söz konusu adımın, bu talebe yönelik yeni bir finansal altyapı oluşturmayı hedeflediği değerlendirildi.