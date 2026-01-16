Belarus'ta kripto para bankalarına yeşil ışık
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkede kripto para bankası kurulmasına izin veren kararnameyi onayladı. Yayımlanan düzenleme ile kripto varlık işlemleri ile geleneksel bankacılık faaliyetlerinin aynı çatı altında yürütülmesi hedefleniyor. Kararnameye göre, söz konusu bankaların Belarus Yüksek Teknoloji Parkı’na kayıt yaptırması zorunlu olacak.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus'ta kripto para bankası kurulmasına imkan tanıyan kararnameyi onayladı. Kararname, Belarus Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.
Yayımlanan düzenlemeyle birlikte ülkede kripto para bankalarının faaliyete geçmesine izin verilirken, kararın Belarus'un bilişim teknolojileri alanındaki konumunu ve uluslararası görünürlüğünü güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.
Kararnamede, kurulacak kripto para bankalarının geleneksel bankacılık hizmetleri ile kripto varlık işlemlerini birlikte yürütebileceği ifade edildi. Bu bankaların faaliyet gösterebilmesi için ise Belarus'taki Yüksek Teknoloji Parkı'na kayıt yaptırmalarının zorunlu olduğu kaydedildi.
Kripto işlemlere olan ilgi arttı
Düzenlemede ayrıca, Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının ardından bölgede kripto paralarla gerçekleştirilen işlemlere olan ilginin arttığına dikkat çekildi. Söz konusu adımın, bu talebe yönelik yeni bir finansal altyapı oluşturmayı hedeflediği değerlendirildi.