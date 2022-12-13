Belarus'ta yeni dışişleri bakanı Sergey Aleynik oldu
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, dışişleri bakanlığı görevine Sergey Aleynik’i atadı.
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Lukaşenko, Vladimir Makey’in hayatını kaybetmesiyle boşalan dışişleri bakanlığı görevine atama kararını imzaladı. Karar ile Belarus Dışişleri Bakanı Aleynik oldu.
Belarus Dışişleri Bakanlığında 1992’den beri farklı pozisyonlarda çalışan Aleynik, 2020’den itibaren Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.
Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, 26 Kasım’da hayatını kaybetmişti.