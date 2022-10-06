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Belarus'ta zam yapmak yasaklandı

Belarus, enflasyonla mücadele etmek için tüketici fiyatlarının artırılmasını yasakladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, "fahiş" enflasyonla mücadele için tüketici fiyatlarının artırılmasını yasakladığını açıkladı.

Belta haber ajansında yer alan habere göre Lukashenko "Bugünden itibaren fiyat artırmak yasak. Yasaklandı!" dedi.

Lukashenko "Bu (yasak) bugünden itibaren, yarın değil, bugün başlıyor. Böylece bugün bile fiyatlar artırılamayacak" dedi.

Belarus'ta yıl sonunda enflasyonun yüzde 19'a ulaşacağı tahmin ediliyor.

Ülkede son olarak ağustos ayı enflasyonu yüzde 18,1'den yüzde 17,9'a gerilemişti.