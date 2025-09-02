Belçika, Filistin Devleti'ni tanıyacağını açıkladı

Avrupa Birliği üyesi Belçika, Filistin'i tanıma kararı aldığını açıkladı. Ayrıca, İsrail'e yaptırımlar üzerinde anlaşmaya varıldığı da belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Belçika, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun haftası kapsamında, Fransa ve Suudi Arabistan'ın ortak girişimiyle, Temsilciler Meclisi'nde oylanan kararda da belirtildiği üzere, Filistin Devleti'nin tanınmasını açıklayacak ülkeler arasına katılarak güçlü bir siyasi ve diplomatik mesaj vermek istiyor" ifadeleri kullanıldı.

Belçika, Filistin'e yardım ulaştırmaya devam edecek

Belçika federal hükümeti, İsrail'e yaptırımlar ve Filistin Devleti'ni tanıma konusundaolağanüstü kabine toplantısı düzenledi. Toplantının sonucuna ilişkin yapılan açıklamada, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde BM Genel Kurulu haftasında Filistin'in tanınacağı kaydedildi. Ancak, kararın Hamas’ın yönetimden uzaklaştırılması ve tüm esirlerin serbest bırakılmasının ardından resmileştirileceği belirtildi.

Gazze'de yaşanan insani trajediye dikkat çekilen açıklamada, ülkeye yardım ulaştırmaya devam edileceğinin altı çizildi.

Öte yandan, yardımlara ilişkin Kalkınma İşbirliği Bakanı tarafından bu yıl taahhüt edilen 7 milyon Euroya ek olarak 12,5 milyon Euro ayrıldığı da kaydedildi.

Bazı İsrailli bakanların ülkeye girişi yasaklandı

Söz konusu açıklamada,Yahudi yerleşimciler ve Hamas mensupları konusunda ulusal düzeyde açık yaptırımlar hazırlanacağı, mali kısıtlama, malvarlığı dondurma ve ülkeye giriş yasağı gibi önlemler alınacağı belirtildi.

İsrail'in aşırı sağcı bakanları Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich ile Hamas'ın siyasi ve askeri liderlerinin de Belçika'ya girişinin yasaklandığı ve Şengen bölgesinde vizelerinin askıya alınması için girişimde bulunulacağı aktarıldı.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) 19 Temmuz 2024'te yayımladığı görüşe atıfta bulunuldu ve İsrail'in işgal altındaki topraklarda ürettiği malların Belçika'ya ithalatının yasaklanacağı ifade edildi.

İsrail'in askeri uçuşlarına Belçika hava sahasının kapatıldığı da belirtildi.

Kaç ülke Filistin'i tanıyor?

Filistin, 15 Kasım 1988 yılında bağımsızlığını ilan etmişti. O tarihten itibaren 2025 yılı temmuz ayına kadar Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkeden 147'si Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı.

Filistin'i tanıyan ülkeler arasında Türkiye, İrlanda, Norveç, İspanya, Slovenya, Ermenistan, Meksika bulunuyor.

Fransa, İngiltere, Kanada ve Malta'nın da Filistin'i tanıyan ülkeler arasında yer alması bekleniyor.