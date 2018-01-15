Belçika, Rus bombardıman uçaklarını engelledi

15 Ocak 2018

Belçika basınının askeri kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Belçika'nın Florennes askeri üssünde bulunan iki F-16 uçağı, Kuzey Denizi üzerinde "Tupolev TU 160" tipi iki Rus bombardıman uçağını engelledi.

"Hızlı Reaksiyon Alarmı" sistemi uyarınca Belçika, Hollanda ve Lüksemburg hava sahalarını Hollanda ile dönüşümlü olarak koruma görevini üstlenen Belçika hava kuvvetlerinin perşembe günü Florennes ve Kleine-Brogel askeri üslerinde göreve başladığı kaydedildi.

Bu görev çerçevesinde, Belçikalı F-16 uçakları acil bir durum olması halinde birkaç dakika içinde müdahaleye hazır hale gelebiliyor. Askeri üslerdeki F-16 uçakları, teşhis edilemeyen uçak ve hava araçlarına karşı hazır hale getirilmek için bekletiliyor.

Kaynak: AA