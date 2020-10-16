Belçika sıkı COVID-19 önlemlerine geçiyor

16 Ekim 2020

Belçika'da yeni hükümet, günlük ortalama sayısı 6 bine yaklaşan COVID-19 vakaları nedeniyle yeni önlemlere başvurdu. Başbakan Alexander de Croo, Belçika'nın en yüksek alarm düzeyi olan 4. seviyeye geçtiğini belirterek, hükümet yetkilileri ve uzmanların yer aldığı İstişare Komitesinin kararlarını açıkladı.

Buna göre, pazartesi gününden itibaren ülke genelindeki tüm restoran, kafe ve barlar dört hafta kapalı kalacak. Hükümet, iki hafta sonra kapatma kararını gözden geçirecek. Kapalı kalacak işletmeler, işçiler ve serbest çalışanlara devlet desteği sağlanacak.

Bunun dışında gece yarısından 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek. Saat 20.00'den sonra alkollü içki satışı yasaklanacak.

Evden çalışma mecburi olacak

Evden çalışma imkanı olanların bu çalışma şekline geçmesi mecburi olacak. Mutlaka iş yerine gitmesi gerekenler için hijyenik çalışma koşullarının sağlanması gerekecek.

Ülke genelindeki tüm hastanelerde yoğun bakım ünitelerindeki yatakların yarısı COVID-19 hastaları için ayrılacak. Bu nedenle acil olmayan hastaların tedavileri erteleme imkanı varsa ileri tarihlerde yapılacak.

Ayrıca, her aile, aile fertleri dışında sadece bir kişi ile yakın temas içinde olabilecek. Her aile iki hafta içinde sadece 4 kişiyi evinde ağırlayabilecek.

Pazar yerlerine izin verilmeyecek

Her yıl Noel için kurulan pazar yerlerine bu yıl izin verilmeyecek. Bit pazarı gibi halkın yoğun olarak iç içe bulunduğu pazar yerleri de açılmayacak. Profesyonel futbol maçlarında stadyumlarda en fazla 200 kişi bulunabilecek.

Belçika'da günlük ortalama COVID-19 vaka sayısı son verilere göre geçen haftaya kıyasla yaklaşık iki kat artarak 5 bin 976 oldu. Ülkede salgının başından bu yana hastalığa yakalananların sayısı 191 bin 959'a çıktı. Bugüne kadar 10 bin 283 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayılarıyla birlikte hastanelerdeki doluluk oranı da artıyor. Belçika genelinde 1949 kişinin COVID-19 tedavisi görüyor. Hasta sayısı sadece dün yüzde 10 arttı. COVID-19 hastalarının 327'si yoğun bakımda bulunuyor.