Belçika uçuşlarına grev engeli! 13 Şubat'a dikkat...

Charleroi Havalimanı, 13 Şubat Perşembe günü ülke genelinde grev yapılacağını açıkladı. Açıklamada, söz konusu tarihte havalimanına sadece Şengen bölgesinden geliş yönlü uçuşların yapılacağı ifade edilerek, hava yolu firmalarının durumdan etkilenecek yolcularla iletişime geçeceği belirtildi.

Grev ve Brüksel'de planlanan gösteri nedeniyle havalimanında operasyonların güvenli biçimde devam etmesini sağlamaya yetecek sayıda personel bulunmayacağına dikkatin çekildiği açıklamada, bu nedenle Charleroi Havalimanı'ndan gidiş yönlü bütün uçuşların iptal edildiği kaydedildi.

"Kemer sıkma politikalarına: Hayır!"

Belçika genelinde de aynı tarihte 13 Şubat’ta bütün işçi sendikalarının ortak çağrısıyla grev yapılacak ve büyük bir gösteri düzenlenecek. Sendikalar, ülkede yeni kurulan hükümetin sosyal harcamalarda yapmayı planladığı kesintileri ve uygulayacağı kemer sıkma politikaları sert biçimde eleştiriyor. Bu çerçevede her ayın 13'üncü gününde ortak protesto ve eylem yapılması planlanıyor.