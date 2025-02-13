Belçika'da binlerce kişi hükümeti protesto etti

Belçika'da yaklaşık 60 bin kişi, hükümetin tasarruf politikalarına karşı eylem düzenledi.

Ülkede yeni kurulan hükümet, işsizlik ve emeklilik gibi çeşitli sosyal harcamalarda kesintiler yapmayı planlıyor.

Sendikalardan eylem çağrısı

Belçika'daki bütün işçi sendikalarının çağrısı üzerine binlerce kişi, Brüksel'in merkezindeki Kuzey Tren İstasyonu önünde bir araya geldi.

Sendikaların renkleri olan yeşil, kırmızı ve mavi mont ile yelekler giyen protestocular, ülkede uygulanması planlanan kemer sıkma politikalarına karşı sloganlar attı.

Göstericiler, "Haklarıma dokunma", "Emekli maaşıma dokunmayın", "İşimize saygı gösterin" yazılı afişler açtı.

Ülke genelinde greve gidildi

Ülke genelinde yeni hükümetin politikalarını protesto etmek için ise greve gidildi.

Greve eğitim ve toplu taşıma başta olmak üzere çeşitli sektörlerden yoğun katılım oldu.

Brüksel'in toplu taşıma sisteminde görevlilerin greve katılması nedeniyle şehirdeki metro, otobüs ve tramvay seferlerinin büyük kısmı yapılamadı.

Belçika'nın Charleroi Havalimanı'nda çalışanların grevi nedeniyle 13 Şubat perşembe günü kalkış yapması planlanan bütün seferler iptal edildi.

Yeni hükümetin kemer sıkma politikaları

Belçika'da seçimlerin ardından 8 aylık müzakerelerin sonunda yeni koalisyon hükümeti 3 Şubat'ta kurulabildi.

Ülkenin yeni başbakanı sağ eğilimli Yeni Flaman İttifakının (N-VA) lideri Bart De Wever olurken, koalisyonun diğer ortakları arasında liberal Frankofon parti "MR", merkez eğilimli Frankofon "Les Engages", sosyalist Flaman "Vooruit" ile Hristiyan demokrat "CD&V" yer aldı.

Yeni hükümet, Belçika'da kamu harcamalarını düşürmek üzere bir program hazırladı. Programda, ülkede uygulanan işsizlik maaşında sınırlandırmaya gitmek ve bunun süresini düşürmek yer alıyor. Belçika'da halihazırda koşulların sağlanması halinde sınırsız süre işsizlik maaşı alınabiliyor.

Kariyer değişikliğinde ve işsizlik halinde sunulan kamu destekli programların azaltılması da hükümetin planları arasında bulunuyor.

Yeni hükümetin programında, emeklilik hakkı için gereken koşulların ağırlaştırılması, iş gücü piyasasının esnekleştirilmesi, uzun dönem hastalığı olanların faydalandığı sistemin katılaştırılması, memurların statüsünde ve emeklilik yaşı ile maaş hesaplanmasında reform yapılması, ücretlerin enflasyona göre otomatik olarak artmasını sağlayan endeksleme sisteminin değiştirilmesi gibi çalışanların haklarında ciddi değişikliler içeren politikalar öne çıkıyor.

Bu politikalar, bütün sendikaların ve çalışanların tepkisini çekiyor.

Belçika'nın bütçe açığı

Belçika’da kamu borcunun GSYH’ye oranı yüzde 100’ü, bütçe açığı da yüzde 5'i aşıyor. AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin kamu borçlarının GSYH'lerinin yüzde 60'ını, bütçe açıklarının da GSYH'lerinin yüzde 3'ünü geçmemesi gerekiyor.