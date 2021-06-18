Belçika'da EXPO merkezlerinde COVID-19 aşısı

Fırat ATICI



Belçika'da hükümet EXPO alanlarında aşı uygulaması yapıyor, içeride oluşacak yoğunluk için çıkışa kadar böyle her yerde yönlendirmeler var. Aşı olacaklar 1,5 metre mesafe ile çıkışa kadar yönlendiriyor. İki 'sortie' işaretinin arasındaki çizgilerde bekleme yapılıyor. Temas yok, kimse kimseyle yan yana gelmiyor. Herkes bir kulvarı kullanarak aşısını oluyor. Girişten çıkışa kadar her yer 1.5 metre sosyal mesafe uyarılarıyla dolu.

Belçika'de yaşayan Türk vatandaşı Deniz Gündoğdu, bugün aşısını yaptırdığını belirterek, uygulamanın temassız bir şekilde yapılmasından çok memnun olduğunu söyledi. Gündoğdu, "İçeride kimse dolaşmıyor, girişten çıkışa kadar yönlendiriliyorsunuz, sürekli gözlem altındasınız. Gayet organize olmuşlar, böylelikle de risk neredeyse sıfıra düşüyor" diye konuştu.

Belçika'da aşı uygulaması nasıl yapılıyor?

Aşı yapılmadan önce, kapıda bir kişi karşılıyor. Giriş yaptıktan sonra devam ediliyor, başka bir görevli aşı kartını dolduruyor. İlerlemeye devam ediliyor. Başka bir kişi ise sizi boş kabine yönlendiriyor. Aşı uygulaması boş kabinde yapıldıktan sonra başka bir görevli ikinci doz tarihini yazıp aşı karnenizi veriyor. Sizi bekleme alanına yönlendiriyor.

Bekleme alanında 15 dakika bekleme şartı var

Daha sonra bekleme alanına alınıyorsunuz. Sizi karşılayan bir gözetmen takibinde bekliyorsunuz. Gözetmen size kaçta ayrılabileceğinize dair bir çıkış belgesi veriyor, 15 dakika bekleme süresi dolduktan sonra size verilen çıkış belgesini görevliye gösterip aşı uygulama merkezinden ayrılabiliyorsunuz.