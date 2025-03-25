Belçika'da hava ulaşımına grev engeli! 31 Mart uçuşları iptal edildi

Belçika'nın Brüksel ve Charleroi havalimanlarında 31 Mart'ta gidiş yönlü bütün uçuşların grev nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

Konuya yönelik açıklamasında Brüksel Havalimanı yönetimi hava yolu firmalarının etkilenen yolcularla iletişime geçeceğine işaret ederek, söz konusu tarihte gidiş yönlü seferler için havalimanına gelinmemesini istedi.

Charleroi Havalimanı'nda da tüm uçuşlar iptal edildi

Charleroi Havalimanı'nın konuyla ilgili açıklamasında, havalimanında operasyonların güvenli biçimde yapılmasını sağlamaya yeterli personel olmayacağı ve bu sebeple belirtilen tarihte tüm uçuşların iptal edildiği kaydedildi. Açıklamada, hava yolu firmalarının 31 Mart'ta planlı seferi olan yolcularla yeniden rezervasyon veya iade için iletişime geçeceği bildirildi.

13 Mart'ta da grev yapılmıştı

Sendikalar, ülkede yeni kurulan hükümetin sosyal harcamalarda yapmayı planladığı kesintileri ve uygulayacağı kemer sıkma politikaların sert biçimde eleştiriyor. Bu çerçevede 13 Şubat’ta da geniş katılımlı grev düzenlenmiş hayat durma noktasına gelmişti.