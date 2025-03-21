Belçika’da süresiz işsizlik yardımı dönemi sona eriyor

Belçika, kamu maliyesindeki yüksek bütçe açığı ve borç yüküyle mücadele kapsamında işsizlik yardımlarını sınırlama kararı aldı. Mevcut sistemde süresiz şekilde verilen işsizlik maaşının kaldırılması ve yardım süresinin 2 yıl ile sınırlandırılması için hazırlıklar başladı.

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı David Clarinval, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ülke genelinde 2 yıldan uzun süredir işsizlik maaşı alan kişilerin bu ödeneklerini kaybedeceğini belirtti. Bu kapsamda 100 binden fazla kişinin yardımlarının kesileceğini duyurdu.

Yeni düzenlemeye göre, işsiz kalan kişiler, son 3 yılda en az 1 yıl çalışmışlarsa 1 yıl süreyle işsizlik yardımı alabilecek. Buna ek olarak her 4 ay çalışmaya karşılık, işsizlik ödeneği süresine 1 ay eklenecek ve toplam yardım süresi maksimum 2 yıl olacak.

Ancak bu süre sınırı, yeterli süre çalışmış 55 yaş üzeri bireyler için geçerli olmayacak. Halihazırda Belçika’da işsizlik ödeneği süresiz şekilde sağlanıyor. İşsiz kalan kişiler, ilk etapta son maaşlarının yüzde 65’i oranında ödeme alıyor. Bu oran zamanla düşse de yardımlar tamamen sona ermiyor.

Verilere göre, Belçika’da 55 yaş altı yaklaşık 320 bin işsiz bulunuyor ve bu kişilerin 100 binden fazlası 2 yıldan uzun süredir işsizlik maaşı alıyor. Hükümetin aldığı bu yeni karar, sosyal desteklerin yeniden şekillendirilmesi planının bir parçası.

Ekonomik sürdürülebilirlik hedefi doğrultusunda, işsizlik ve hastalık yardımları gibi çeşitli sosyal ödeneklerin azaltılması gündemde. Belçika’nın bu adımı, kamu finansmanını dengelemek amacıyla hayata geçirilecek geniş çaplı reformların başlangıcı olarak değerlendiriliyor.