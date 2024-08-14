Belçika'da yağış rekoru kırıldı!

Belçika'dali Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI) yetkilisi David Dehenauw, ayın ilk iki haftasında kaydedilen yağış miktarının şimdiden aylık ortalamayı aştığını aktardı. Dehenauw ağustos ayının şimdiye kadar art arda en fazla yağışın yaşandığı on birinci ay olduğuna ve bunun ülke tarihinde ilk olduğuna dikkati çekerek, "Ölçümlerin yapılmaya başlandığı 1833'ten bu yana böyle bir durum hiç yaşanmadı" ifadesini kullandı. Ülkede 1905'te kaydedilen bir önceki rekorda 8 ay üst üste ortalamanın üzerinde yağış kaydedilmişti.

Salı gecesi ülkeyi etkisi altına alan gök gürültülü fırtınanın yağış seviyesinin ortalamanın üstüne çıkmasına neden olduğunu ifade eden Dehenauw, kaydedilen yağmur miktarının 100 milimetreyi aştığını belirtti. Dehenauw, ağustos ayı için normal yağış ortalamasının 86,5 milimetre olduğu bilgisini verdi.