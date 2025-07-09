Belçika'da yüzlerce göçmen çocuğun kaybolduğu ortaya çıktı

Belçika'dam geçen yıl kaybolan çocuklardan yalnızca 246’sının bulunabildiği öğrenildi. Bu kayıplardan 13 yaş altındaki 101 çocuk son olarak güvensiz bir yerde ya da şüpheli kişilerin yanında görülmesi nedeniyle “özellikle endişe verici” sınıfa alındı.

Vandemaele, 2023'te de benzer kayıp vakaları olduğunu hatırlatarak “Bir yetişkinin rehberliği olmadan kaçmak zorunda kalan çocuklar son derece savunmasızdır. Devletimizin bu çocukları koruyamaması büyük bir başarısızlıktır” dedi.

Toplamda 2 bin 200’ü aşkın kayıp çocuk

Mültecilere destek veren Vluchtelingenwerk Vlaanderen isimli ağ, son yıllarda Belçika’da toplam 2 bin 241 refakatsiz mülteci çocuğun kaybolduğuna dikkat çekti. Vandemaele, bu çocuklar ülkeye ilk geldiklerinde bir vasi atanması ve uygun desteklerin sunulması gerektiğini belirtti. Ayrıca çocukların sokaklarda başıboş dolaşmaması için, özel destek sağlayan bireysel konaklama merkezlerinin açılmasını önerdi.

Avrupa çapında eylem planı çağrısı

Vandemaele, Belçikalı çocuk hakları kuruluşu Child Focus’un daha önce dile getirdiği öneriye atıfla, kayıpların önlenmesine yönelik Avrupa düzeyinde bir eylem planı geliştirilmesini de talep etti.

“Kaçak bir çocuk yeni bir güvenli yuva arar. Ancak çoğu zaman bulduğu şey; istismar, sömürü ya da suç kurbanı olma riski” diye konuştu.