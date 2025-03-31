Belçika'daki toplu grev hayatı durma noktasına getirdi

Belçika'da çok sayıda çalışan, federal hükümetin işsizlik ve emeklilik gibi sosyal harcamalarda planladığı kesintileri protesto etmek için bir günlük greve gitti.

Toplu ulaşıma grev engeli

Kamu ve özel sektörden yoğun katılımın gerçekleştiği grev nedeniyle ülke genelinde hizmetler önemli ölçüde aksadı. Hava yolu taşımacılığını olumsuz etkileyen grev kapsamında, Belçika'nın Brüksel ve Charleroi havalimanlarında gidiş yönlü seferler de yapılamadı. Brüksel'in toplu taşıma sisteminde görevlilerin greve iştirak etmesi sebebiyle de şehirdeki metro, otobüs ve tramvay seferlerinin neredeyse tamamı iptal oldu. Grev nedeniyle bazı okullarda eğitim aksadı; çöp toplama ve çocuk bakımı gibi çeşitli yerel hizmetler de büyük ölçüde aksadı.

Grev sebebi: Çalışan haklarındaki ciddi değişiklikler

Yeni hükümetin programında, emeklilik hakkı için gereken koşulların ağırlaştırılması, iş gücü piyasasının esnekleştirilmesi, uzun dönem hastalığı olanların faydalandığı sistemin katılaştırılması, memurların statüsünde ve emeklilik yaşı ile maaş hesaplanmasında reform yapılması, ücretlerin enflasyona göre otomatik olarak artmasını sağlayan endeksleme sisteminin değiştirilmesi gibi çalışanların haklarında ciddi değişiklikler içeren politikalar öne çıkıyor. Bu politikalar, bütün sendika ve çalışanların tepkisini çekiyor.