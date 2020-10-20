"Belçika'nın tam tecrit durumuna geri dönmesi gerekebilir"

20 Ekim 2020

Belçikalı virolog Yves Van Laethem, COVID-19 enfeksiyonları ve hastaneye yatışlardaki artışın durdurulamaması halinde, Belçika'nın tam tecrit durumuna geri dönebileceğini söyledi. Laethem, La Derniere Heure ile yaptığı söyleşide, "O zaman, mart ve nisan aylarında uygulanan tecrite benzeyebilecek daha da kısıtlayıcı tedbirleri düşünmek zorunda kalacağız." dedi.

Laethem, yalnızca nihai bir aşı veya etkili tedaviyle pandeminin aşılabileceğini söyledi.

Avrupa'da vakaların yeniden artış gösterdiği bir ortamda, İrlanda Avrupa'nın en sert COVID-19 kısıtlamalarını uygulamaya koyarken; Galler ise cuma günü iki haftalık tecriti devreye alacak.

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke pazar günü yaptığı açıklamada, Belçika'nın başkenti Brüksel ve Wallonia'nın güney bölgesinin "tsunamiye yakın" olduğunu ve sağlık durumunun Avrupa'nın herhangi bir yerinden daha kötü olduğunu söyledi.

Vandenbroucke tsunaminin, yetkililerin durumun kontrolünü kaybettiği anlamına geleceğini, yani COVID-19 ile ilişkili olmayan tüm sağlık prosedürlerinin ertelenmesi gerekeceğini söyledi.

11 milyon kişinin yaşadığı Belçika'da, 15 Ekim haftasında ortalama 7 bin 876 yeni enfeksiyon bildirildi, ortalama 252 kişi koronavirüs nedeniyle hastaneye yatarken 30 kişi hayatını kaybetti.

Mart ayı sonunda ilkbahardaki koronavirüs dalgasının zirvesinde Belçika'da bir günde 600'den fazla kişi hastaneye kaldırılmıştı.

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Kaynak: Reuters